Елена Синица В Перми изъято 45 тонн тонн контрафактного алкоголя Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудники ФСБ пресекли деятельность цеха, где производился контрафактный алкоголь. В результате изъято 45 тонн спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, местные жители организовали на территории города цех для производства суррогата алкоголя. Участники преступной группы уже задержаны. Заведено уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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