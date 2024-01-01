Елена Синица В Пермском крае в День семьи состоится 148 свадеб Больше всего заявлений подано в Мотовилихинском районе, там состоится 29 свадеб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в День семьи, любви и верности — 8 июля — поженятся 148 пар. Об этом сообщает «ВКурсе.ру» со ссылкой на данные краевого ЗАГСа.

В региональном ЗАГСе отмечают, что эта дата по-прежнему является одной из самых популярных для заключения брака. Так, больше всего заявлений подано в Мотовилихинском районе, там состоится 29 свадеб.

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