Алёна Бронникова В выходные в Прикамье вернутся дожди с грозами и сильным ветром В воскресенье возможны шквалы до 15-20 м/с Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Согласно прогнозам синоптиков, в выходные 6 и 7 июля на территорию Пермского края вернутся дожди с грозами и сильным ветром. На северо-западе региона температура воздуха понизится до +20...+25°.

Как сообщают эксперты ГИС-Центра ПГНИУ, 5 июля для юга Прикамья стало самым жарким днём с начала лета, максимум температуры по региону был зафиксирован в Чайковском +34,2°. Выше +33° столбики термометров поднимались в Кунгуре (+33,6°), Осе (+33,7°), Ножовке (+33,4°) и Оханске (+33,1°). В Перми прогрев составил +32°. Также отмечались локальные грозы в центральном и южном районах Пермского края, в том числе в краевом центре.

В субботу, 6 июня, центр антициклона сместится в Зауралье, в Прикамье будет малооблачно температура воздуха юго-западе региона составит +32...+33°, на севере и востоке — до +26...+28°, в Перми днём +30°.

«При этом снизится относительная влажность воздуха, так что жара будет переноситься легче, чем сегодня. Ожидается слабый ветер северо-восточного направления. Поздно вечером есть вероятность гроз на северо-западе края по мере приближения холодного фронта с запада», — сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края».

Пермский ЦГМС предупреждает, что 7 июля на большей части Прикамья пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди со шквалами 15—20 м/с и градом, в Перми — кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром до 16 м/с. Ночью температура ожидается +16…+21°, на востоке не выше +10…+15°, в Перми +17°. Днём воздух прогреется до +27…+32°, на северо-западе +20…+25°, в Перми +26…+28°.

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