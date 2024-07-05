Елена Синица Пермские пожарные не дали огню перекинуться на лес Причину установят дознаватель и специалист испытательной пожарной лаборатории МЧС Росси Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В сосновом бору в Перми загорелось нежилое строение. Огонь мог перекинуться на лес. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Существовала угроза перехода пламени на соседние строения, и, что самое опасное — огонь мог перекинуться на изнывающий от жары лес!», — говорят в МЧС.





Площадь пожара составляла 25 квадратных метров. Его тушили 20 специалистов и четыре единицы техники.





Причину установят дознаватель и специалист испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.