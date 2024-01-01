«Уралхим» создал арт-объект на улице Мира в Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Группа «Уралхим» в рамках проекта в области уличного искусства #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому разместила мурал в Перми. Арт-объект расположен на пятиэтажном доме на ул. Мира, 1. Масштабное полотно посвящено людям труда и символизирует миссию компании «Мир без голода — это наша цель».

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Мы приняли решение украсить муралом дом в Индустриальном районе Перми, где расположено предприятие. Так мы вносим вклад в благоустройство района присутствия, популяризируем миссию «Уралхима» и показываем через яркие молодёжные образы, что работа в филиале «ПМУ» — интересная, достойная и важная для решения глобальной проблемы голода.

Пермский мурал «Уралхима» занимает площадь торца здания со второго по пятый этаж. Прообразом героев стали сотрудники филиала ПМУ. Рисунок сопровождают изображения цветов, колосьев и плодов, которые выращиваются благодаря удобрениям компании.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Вадим Кузнецов, слесарь ремонтно-механического производства филиала ПМУ «АО «ОХК «Уралхим»:

— Мне приятно стать прообразом героя арт-проекта «Уралхима» и представлять жителям Перми миссию нашей компании.

Масштабные арт-объекты на тему продовольственной безопасности придуманы и спроектированы совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff).

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Первый паблик-арт проекта появился в 2023 году в Соликамске (Пермский край). В 2024 году муралы созданы в Тольятти (Самарская область) и Воскресенске (Московская область). Проект продолжится в Кирово-Чепецке (Кировская область) и Березниках (Пермский край).

Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников группы «Уралхим» и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия компании.

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