Алёна Бронникова Пермяки стали заниматься земледелием на сотни лет раньше, чем считалось Земледелие зародилось в Прикамье в раннем железном веке Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

На территории Прикамья земледелие зародилось на сотни лет раньше, чем полагали исследователи. К такому выводу пришли учёные ПГНИУ, которые совместно с коллегами из Германии и Нидерландов изучили историю растительности Кунгурской лесостепи.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу вуза, учёные извлекли из культурных слоёв археологических памятников древесину, части растений и растительные остатки из копролитов, с помощью которых им удалось доказать существование земледелия у жителей этих земель в раннем железном веке (с IX века до н.э. по V век н.э.). Ранее исследователи полагали, что земледелие появилось в Прикамье позже, в период раннего средневековья (с V по XI века н.э.).

«Долгое время в научной среде превалировало мнение, что в лесной зоне в эпоху раннего железного века земледелие было совсем незначительным, либо отсутствовало вовсе. Наша исследовательская команда опровергла эту идею, выяснив, что земледелие уже существовало в V веке до н.э. и играло второстепенную роль в производящем хозяйстве у местного населения Прикамья», — рассказала участница исследовательской группы, инженер Камской археологической экспедиции Елизавета Орлова.

Учёные выяснили, что в основном пермяки выращивали пшеницу и ячмень, а также плодовые растения: малину, бузину и землянику, которые употреблялись в пищу. Исследование опубликовано в международном журнале Quaternary Science Reviews.

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