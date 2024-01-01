Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В онлайн-галерее современные художники рассказали историю интернета в России Поделиться Твитнуть

В 1994 году, 7 апреля в международном доменном перечне был зарегистрирован домен .ru. Так появился российский сегмент в сети Интернета — Рунет. Скорость Интернета в те годы была несравнима с нынешней: игра весом 3 Мб скачивалась трое суток! Однако это был прорыв, начало новой эры.

Тридцатилетие с этого дня провайдер цифровых услуг Дом.ру отметил созданием онлайн-галереи современных художников, каждый из которых в свойственной ему стилистике отрефлектировал собственные воспоминания, связанные с Интернетом.

Проект объединил художников, работающих в совершенно разных стилях: городской пейзаж Альфии Шайхуловой, пирография Кирилла Манчунского, примитивизм Турбена и коллажная живопись Даниила Кудряшова. Каждая работа отражает ключевые моменты в тридцатилетнем пути, проделанном Рунетом: от первых шагов в 1990-х до современных цифровых реалий.

Кирилл Манчунский изобразил Рунет 1990-х в ироничной манере. На доске выжжена рука интернет-пользователя на фоне компьютера, в руке — карточка для доступа в интернет на 30 секунд. Внизу колкая надпись: «Мне хватит». Многие помнят эти карточки, которые надо было где-то покупать и которые давали доступ к сети на три-пять часов.

Петербургский художник Турбен вспомнил о том, каким медленным был интернет в начале XXI века. В те годы у каждого пользователя был установлен один из первых интернет-браузеров — Internet Explorer от компании Microsoft. Поэтому главным героем своей работы Турбен сделал неторопливую улитку, которая несёт свою раковину в виде логотипа браузера по зелёной поляне знаменитой заставки ОС Windows XP «Безмятежность».

Даниил Кудряшов отразил в своей работе, посвящённой рунету 2010-х, коллаж из узнаваемых образов — событий, интернет-мемов, известных сообществ и шоу. Среди прочего на картине изображён «Дом Зингера», с которого в 2012 году основатель ВКонтакте Павел Дуров разбрасывал пятитысячные купюры.

«Меня вдохновили воспоминания о школьных временах, — говорит художник. — Тогда Интернет был для меня отдушиной. Там было много чего крутого, поэтому на картине — калейдоскоп из десятков образов».

Художница из Екатеринбурга Альфия Шайхулова вдохновлялась своим родным городом. Мегаполис на картине опоясывают линии электропередач, которые несут скоростной интернет фрилансерам с гаджетами, водителям с навигаторами в смартфонах и людям, которые встречаются в кафе с друзьями. Неоновые баннеры на зданиях превращают Екатеринбург в футуристический город будущего.

Онлайн-галерея — лишь часть большого юбилейного онлайн-проекта Дом.ру. На том же сайте можно прости тест и проверить себя на знание терминов и атрибутов Интернета; узнать, как назывался первый домен в рунете; когда Дуров убрал стену ВКонтакте; что такое «пузомерка»; вспомнить популярные развлекательные порталы и сайты прошлого.

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