Елена Синица С 6 июля в школах Перми стартует второй этап приёмной кампании в первые классы В этом году школы города ожидают примерно 14 тысяч будущих учеников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 6 июля в школах Перми начнётся второй этап приёмной кампании в первые классы. На этом этапе можно подать заявление в любую школу не по прописке на свободные места. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В департаменте образования администрации Перми напоминают, что родители могут подать документы на свободные места в неограниченное количество школ до 5 сентября. В этом году школы города ожидают примерно 14 тыс. будущих учеников, рассказали в мэрии.

Подать заявление можно тремя способами. Самый быстрый способ — с помощью портала «Госуслуги». Также можно обратиться в филиалы МФЦ с паспортом, свидетельством о рождении первоклассника.





Также пакет документов можно направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

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