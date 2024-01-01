Алёна Бронникова Пермскую поликлинику оштрафовали на 100 тысяч рублей Учреждение нарушало законодательство об обороте наркотических средств в медицине Поделиться Твитнуть

Поликлинику № 7 в Перми оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушение законодательства об обороте наркотических средств, используемых в медицинской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

В ходе проверки ведомство установило, что главный врач не закрепил приказом допуск сотрудников, ответственных за связанный с движением и учётом наркотических средств и психотропных веществ документационный оборот. У специалистов не было медицинских справок об отсутствии заболеваний.

Прокуратура также выявила факт привлечения медика к работе с указанными веществами, у которого отсутствовало обязательное заключение Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого ГУ МВД России.

По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ («Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учёта»). Мотовилихинский районный суд Перми признал ГБУЗ Пермского края «Городская поликлиника № 7» виновным. Учреждению назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.