Алёна Бронникова Пермь вошла в топ-3 городов-миллионников с самой низкой ценой на новостройки В июне стоимость квадратного метра составила 129 000 рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В июне Пермь вошла в тройку лидеров среди городов-миллионников с самой низкой ценой за квадратный метр в новостройках. Такие данные приводят эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

Стоимость квадратного метра на первичном рынке Перми в июне выросла на 1,2%, до 129 тыс. руб. За год прирост составил 14,8%. В среднем стоимость квартир в первом месяце лета составила 6 млн руб. Самые дорогие квадратные метры оказались в Москве — 349 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 244 тыс. руб. и Казани — 212 тыс. руб.

Рост медианных цен на новостройки в российских городах-миллионниках в среднем в июне составил 1,3%. Лидером роста стал Омск, где цена увеличилась на 10,1% до 144 тыс. руб. за квадратный метр. Существенный рост показали Новосибирск (+5,8% до 146 тыс. руб.) и Уфа (+5,5% до 149 тыс. руб.). Аналитики отмечают, что такая динамика связана в большей степени с вымыванием наиболее дешёвых предложений.

В июне объём предложений на первичном рынке в городах-миллионниках снизился в среднем на 5,9%. По мнению экспертов, это произошло из-за повышенного спроса на строящееся жильё накануне прекращения действия льготной ипотеки с господдержкой, а также из-за изменения стратегии некоторых девелоперов.

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