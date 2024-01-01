В Пермском крае скончалась ветеран Великой Отечественной войны Александра Старцева Ей был 101 год Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровска

Администрация Александровска на официальной странице в соцсетях сообщила о смерти ветерана Великой Отечественной войны Александре Ивановне Старцевой, скончавшейся 4 июля в возрасте 101 года.

«Вся жизнь Александры Ивановны была посвящена служению людям. Она с детства мечтала быть медиком и после школы в 1940 году поступила в фельдшерско-акушерскую школу г. Бузулук Оренбургской области. А через год началась Великая Отечественная война», — говорится в сообщении муниципалитета.

В сентябре 1942 года по повестке военкомата её направили медсестрой в эвакогоспиталь в Орск. Затем она работала в госпиталях Одессы, где спасала жизни раненых бойцов. День Победы она встретила в Румынии. Все следующие годы Александра Ивановна работала в больнице Александровска.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким ветерана.

О дате похорон чиновники сообщат дополнительно.

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