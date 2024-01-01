В Перми расселили три аварийных дома в разных районах города Жителям предоставили денежную компенсацию или другое жильё Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Чиновники администрации Перми отчитались о расселении трёх аварийных домов в Дзержинском, Кировском и Мотовилихинском районах Перми. Речь идёт о зданиях на ул. Маяковского, 12, ул. Танцорова, 28 и ул. Пролетарской,17. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В частности, в многоквартирном доме на ул. Маяковского, 12, который был построен ещё в 1933 году, располагалось 11 жилых помещений общей площадью 419,6 кв. м. Там жил 41 человек.

Дом на ул. Танцорова, 28 в Кировском районе построили в 1929 году. В нём находилось 10 жилых помещений, общей площадью 414,9 кв. м. В этих помещениях жили 18 человек.

Самым старым зданием был аварийный дом на ул. Пролетарской, 17 в Мотовилихе. Его построили более века назад, в 1917 году. В пяти жилых помещениях площадью 111,5 кв. м жили пять человек.

Всем расселённым жителям выдали денежную компенсацию, либо предоставили другое благоустроенное жильё, в зависимости от формы собственности.

В администрации также сообщили, что в управлении жилищных отношений на ул. Максима Горького, 18 пермяки могут получить консультацию по вопросам расселения и более подробно узнать о порядке получения, возмещения, а также о предоставлении жилого помещения.

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