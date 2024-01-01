Алёна Бронникова Развитием промышленного туризма в Прикамье займётся экс-директор детского сада АНО «ЦКИРП» возглавила Татьяна Клюкина Поделиться Твитнуть

АНО «Центр компетенций и развития проектов в сфере туризма, образования, культуры и спорта» (ЦКИРП) Пермского края возглавила Татьяна Клюкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, новый директор организации был назначен 2 июля. ЦКИРП был зарегистрирован в 2022 году, до этого момента его руководителем являлась Ольга Чудинова. Совместно с правительством Пермского края и Агентством стратегических инициатив АНО реализует в регионе проект промышленного туризма.

По данным checko.ru, выручка организации в 2023 году составила 4,9 млн руб., чистая прибыль — 845 тыс. руб.

Татьяна Клюкина ранее работала директором частной школы-детского сада с этнокультурным еврейским компонентом образования Ор Авнер Хабад и средней школы № 123 в Перми. А также в 2017-2018 годах являлась учредителем и руководителем АНО «Центр социальных услуг «Профи-Шанс».

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