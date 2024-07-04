Зарина Ситдикова Вышла в свет книга о руководителях пермских заводов и учёных в области технических наук Тираж издания — 1 тысяча экземпляров Поделиться Твитнуть

В Пермском крае издана книга «Гениальные генеральные» (6+) о руководителях, ведущих инженерах, конструкторах крупных оборонных заводов и учёных, заложивших основы технического образования в Прикамье. Сборник очерков представлен на Совете директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края, сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил Дмитрий Махонин, книга посвящена людям, благодаря которым Пермь сегодня носит звание «Город трудовой доблести».

«Их труд сделал Прикамье опорным краем для российской державы. Сегодня пермская промышленность продолжает развиваться, растет индекс промпроизводства, и это радует. Видим, что масштабные строительные работы новых цехов, и обновление ведутся на многих предприятиях региона. Благодаря этому растут производственные мощности, реализуются крупные инвестиционные проекты в таких важных сферах, как нефтегазовая, добыча полезных ископаемых, химическая отрасль», – сказал губернатор.

Издание состоит из 34 художественных биографических очерков. Многие из них удивительны в своей драматичности. Автором текста является член Союза российских писателей и Союза театральных деятелей Российской Федерации Ксения Гашева. По её словам, через судьбы героев можно по-новому взглянуть на историю промышленности Перми, Урала и всей России.

Структура книги выстроена в хронологическом порядке, каждый очерк выстроен в связке «директор – главный инженер (генеральный конструктор)». Важной частью повествования стал рассказ о становлении в Пермском крае системы высшего технического образования, так как этот процесс неразрывно связан с развитием пермской инженерной школы, а некоторые из героев книги непосредственно преподавали в вузах, ведя специальные курсы.

Материалы для книги помогали собирать музеи предприятий, исследователи истории пермской промышленности. Значимую поддержку изданию оказали Министерство промышленности и торговли Пермского края, а также Пермский государственный архив социально-политической истории, Государственный архив Пермского края и Пермский краеведческий музей, благодаря которым опубликованы многие редкие фотографии и документы.

Книга «Гениальные генеральные» подготовлена по заказу АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». Тираж издания – 1 тыс. экземпляров.

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