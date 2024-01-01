Алёна Бронникова Прибыль пермских предприятий в январе-апреле выросла на 81,5% Сумма убытков нерентабельных организаций уменьшилась на 0,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За период с января по апрель 2024 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 157 млрд руб. Это выше на 81,5% показателя АППГ. Исследование было проведено Пермьстатом без учёта представителей малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций численностью до 15 человек.

В целом по региону 73,5% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 164,8 млрд руб., что на 74,7% выше показателя января-апреля 2023 года. Общий объём убытков нерентабельных организаций уменьшился на 0,6% и составил 7,8 млрд руб.

Прибыль предприятий промышленного производства за рассматриваемый период составила 138 млрд руб. Среди них доля прибыльных — 71,5%, сумма их прибыли сложилась в объёме 143,1 млрд руб., что выше АППГ на 81,1%.

Самый большой рост сальдированного финансового результата произошёл в компаниях по добыче полезных ископаемых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 5,7 раза и составил 83,4 млрд руб. Обрабатывающие производства снизили показатель на 9,6% — до 50,4 млрд руб.

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