В Прикамье за нарушения закона о рекламе УФАС выписало штрафы на 1,7 млн рублей В бюджет уже поступило почти 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Управлении ФАС по Пермскому краю подвели итоги работы в сфере контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией за первую половину 2024 года. С начала года ведомство наложило штрафы за нарушения на сумму более 1,7 млн руб.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, за этот период поступило 171 заявление о нарушении законодательства о рекламе, из них по 33 обращениям были возбуждены дела.

Пермские антимонопольщики рассмотрели уже 25 дел по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. По 24 признано нарушение, а по одному делу производство прекратили, так как факт нарушения не подтвердился.

Кроме того, в управление с начала года поступило 19 заявлений о недобросовестной конкуренции. По двум заявлениями организации получили предупреждения, а в остальных случаях признаки нарушения антимонопольщики не установили.

В целом сумма наложенных штрафов за нарушение законодательства о рекламе составила 1 млн 755 тыс. руб. Из этих денег в бюджет поступил 1 млн 470 тыс. руб.

По фактам недобросовестной конкуренции в первой половине этого года штрафы не назначались. При этом ранее поступили штрафы в размере 120 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.