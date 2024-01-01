Зарина Ситдикова В минздраве Прикамья уточнили обстоятельства ДТП по вине водителя спецтранспорта медслужбы Пациентов перевозила машина больницы, а не скорой помощи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали «Новому компаньону» подробности дорожно-транспортного происшествия в Краснокамском округе с участием транспорта медицинской службы, в котором погиб один пассажир и получил тяжёлые травмы второй.

Напомним, в Краснокамский городской суд направлено на рассмотрение уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло в Прикамье осенью прошлого года. Тогда машину с шестью пациентами Частинской центральной районной больницы занесло на дороге. На скорости автомобиль съехал на обочину и влетел в металлический столб. В отношении водителя спецтранспорта, который не учёл погодные условия, было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В минздраве Пермского края уточнили, что в происшествии пострадала не машина скорой помощи, а автомобиль из парка Частинской больницы.

«Это был транспорт медучреждения, предназначенный, в том числе для перевозки пациентов», — подчеркнули в региональном министерстве здравоохранения.

По данным прокуратуры, в случае признания вины водителя в ДТП обвиняемый может получить до пяти лет лишения свободы.

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