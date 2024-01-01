В Прикамье заключённая колонии вышла замуж за москвича Со своим женихом она познакомилась по переписке Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

В исправительной колонии № 28 в Березниках осуждённая Кристина вышла замуж за москвича. Она познакомилась со своим будущим мужем по переписке, он сделал ей предложение, а теперь они расписались. Работник ЗАГСа вручила молодожёнам свидетельство о браке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«Невеста была, как и полагается, в белом платье. Девушка признаётся, что словно перенеслась в обычную жизнь за пределами колонии», — рассказали в ведомстве.

Бракосочетание проходило в прямо в исправительном учреждении, куда жених приехал из столицы. В завершение церемонии жених и невеста обменялись кольцами.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

Как рассказала заместитель начальник ИК-28 Лариса Кошелева, сотрудники учреждения одобряют подобные браки, потому что «появление близкого человека меняет осуждённого в лучшую сторону».

«Женщина увереннее чувствует себя, усерднее работает, участвует в общественной жизни учреждения», — отметила Кошелева.

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