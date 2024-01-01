В Прикамье женщина спасла на пожаре четверых своих детей В Куединском округе сгорели два жилых дома Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В деревне Бадашка Куединского муниципального округа возник пожар в частном доме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 3 июля в 11:48, после чего к месту происшествия выехали 16 спасателей на семи спецмашинах.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, по прибытии огнеборцы установили, что что горят два частных жилых дома и надворные постройки. Огнеборцы МЧС России не допустили переход огня на соседний жилой дом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сообщается, что заметив дым, женщина вывела из дома четырёх своих детей.

Площадь пожара составила 200 кв м. Во время происшествия никто не погиб, но пострадали четыре человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пожар огнеборцы ликвидировали в 12:38.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

В ведомстве в очередной раз напоминают о необходимости быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, о том, что нужно соблюдать требования пожарной безопасности.

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