На Пермской ТЭЦ-9 завершилась модернизация по программе ДПМ-2 Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

На Пермской ТЭЦ-9 Пермского филиала ПАО «Т Плюс» введён в эксплуатацию турбоагрегат № 9. Это завершающий этап реализации программы ДПМ-2 на станции. В результате модернизации её установленная тепловая мощность увеличилась до 1423,5 Гкал/ч, а электрическая — до 456,1 МВт. Современное оборудование позволит на 20% сократить потребление топлива и повысит эффективность производства ресурсов для жителей Индустриального, Дзержинского и Ленинского районов Перми.

В данный момент турбоагрегат № 9 уже прошёл аттестацию и начал поставку электроэнергии на оптовый рынок. Электрическая мощность нового энергоблока — 116,1 МВт, тепловая — 150 Гкал/ч. Осенью планируется проведение переаттестации, тогда турбина будет работать с тепловой нагрузкой и сможет подтвердить электрическую мощность, которая была запланирована по проекту изначально.

В декабре 2022 года по программе ДПМ-2 на Пермской ТЭЦ-9 был введён в работу турбоагрегат № 10 мощностью 65 МВт. Модернизация энергообъекта является частью обязательств «Т Плюс» по регуляторному соглашению с администрацией Пермского края, заключенного в декабре 2020 года. Сегодня Пермская ТЭЦ-9 — самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и основа системы теплоснабжения краевой столицы.

«Ввод в эксплуатацию турбоагрегата № 9 завершает наш главный инвестиционный проект 2024 года в Перми. Это знаменательное событие для всей Группы «Т Плюс». Этот результат достигнут общими усилиями. И для нас особенно важно, что в модернизации станции было использовано оборудование российского производства. Таким образом, мы сделали ещё один шаг в сторону технологического суверенитета», — отметил генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов.

ДПМ-2 — вторая фаза механизма гарантированного возврата инвестиций в российскую электрогенерацию по договорам купли-продажи (поставки) мощности (ДПМ). Проект был одобрен Правительством РФ 24 января 2019 года. Программа нацелена на модернизацию устаревших тепловых мощностей, срок эксплуатации которых превышает 40 лет, для продления рабочего ресурса приблизительно на 30 лет.

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