Институту общественных приёмных Председателя партии 2 июля исполнилось 16 лет За это время от жителей Пермского края поступило более 300 тысяч обращений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба регионального отделения политической партии "Единая Россия" в Пермском крае

По сравнению с 2020 годом количество обращений в приёмные «Единой России» выросло почти на 50%, сообщила глава комиссии по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«На первом месте — вопросы социального обеспечения — 38,5%. Второе место — 14,6% обращений — занимают вопросы ЖКХ, благоустройство придомовых и дворовых территорий, работа ТСЖ, управляющих компаний, тарифы и оплата ЖКУ. Третья позиция — вопросы воинской службы, 4,1%», — рассказала она.

По её словам, участники СВО, их родственники обращаются по поводу получения выплат, оказания медицинской помощи, материально-технического оснащения.

«В каждом вопросе стараемся разобраться и помочь, некоторые темы решаем на федеральном уровне, так как они носят системный характер, проводим прямые линии с профильными министрами, привлекаем экспертов по разным вопросам», — отметила Анна Кузнецова.

Обращения и запросы граждан — это драйвер изменений, на их основании строится работа народной программы партии, принимаются федеральные законы, а также отслеживается их исполнение, подчеркнула замсекретаря Генсовета партии.

Помимо этого, общественные приёмные постоянно совершенствуют форматы работы.

«На базе приёмных действуют штабы общественной поддержки, центры гражданских инициатив «Единые», активно взаимодействуем с некоммерческими организациями — это обсуждение социально-значимых предложений, помощь и поддержка в реализации проектов, обучающие семинары и мастер-классы», — резюмировала Анна Кузнецова.

Со дня открытия в Региональную общественную приемную Пермского края поступило более 300 тысяч обращений граждан. Практически половина была решена положительно. За 16 лет работы сотрудники Региональной общественной приемной провели 185 тысяч консультаций для жителей Перми и Пермского края. С начала текущего года в рамках работы приемной в формате Штаба общественной поддержки уже проведено 1 500 мероприятий в очном и онлайн форматах. Участниками стали порядка 300 тысяч человек.

Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приёмной и Штаба общественной поддержки Пермского края:

— За годы работы Региональная общественная приёмная в Пермском крае зарекомендовала себя как эффективный инструмент для решения вопросов граждан. И важно, что мы не останавливаемся на достигнутом.

Сегодня деятельность приёмной органично сочетается с работой Штаба общественной поддержки. Здесь каждый житель Прикамья может не только получить комплексную помощь и содействие по принципу «одного окна», а также, к примеру, получить поддержку в реализации социальной инициативы, или организовать и провести собственное мероприятие на нашей площадке.

Особое внимание в настоящее время уделяем поддержке участников СВО и членов их семей. Активно сотрудничаем в этом направлении со всеми общественными институтами, некоммерческим сектором, органами власти.

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