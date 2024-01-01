Глава Прикамья принял участие в оргкомитете по проведению Года семьи в России Дмитрий Махонин рассказал об опыте Пермского края в реализации мероприятий, приуроченных к этому событию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Состоялось заседание оргкомитета по проведению в России Года семьи под председательством зампреда российского правительства Татьяны Голиковой. Участники обсудили результатов работы за прошедшие полгода. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентовал опыт региона в формировании событийной линейки в рамках проведения Года семьи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Глава региона рассказал о мерах социальной поддержки, инициативах в сфере образования и о развитии социальной инфраструктуры.

По словам Махонина, в рамках празднования Года семьи в Пермском крае создан Организационный комитет и утверждён план, в который вошли 178 значимых мероприятий — из них более 50 федерального уровня.

«Все события проходят под общим слоганом «Когда мы вместе — все реально!». Более 70 событий уже состоялись в первом полугодии. На летний период запланирована еще более насыщенная линейка событий. Мы комплексно подходим к реализации мер социальной поддержки семей с детьми. В Пермском крае действует более 40 мер социальной поддержки. Ими пользуются порядка 40% семей с детьми», — отметил глава региона.

При этом, как пояснил Махонин, действие этих мер не ограничено Годом семьи. Например, в Пермском крае принимаются меры по снижению числа малоимущих семей. Так, за четыре последних года их количество сократилось в пять раз. Кроме того, Прикамье — это единственный на сегодняшний день регион России, в котором выплачивают материальную поддержку по региональной жилищной программе «Молодая семья» за счёт средств краевого бюджета.

С докладами о ходе реализации мероприятий Года семьи также выступили первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова и министр спорта Михаил Дегтярев.

По итогам состоявшегося обсуждения Голикова поручила собрать лучшие практики, которые необходимо реализовывать на постоянной основе.

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