В Перми избившего пассажира таксиста отправили на два года в колонию Поводом для драки послужила сломанная ручка двери автомобиля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила в силе решение нижестоящей инстанции по делу об избиении пассажира такси со стороны водителя. Теперь таксиста отправят на два года в колонию за рукоприкладство. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Конфликт между водителем такси и пассажиром случился в Перми из-за дверной автомобильной ручки, которую пьяный пассажир оторвал в машине такси.

После этого между мужчинами завязалась словесная перепалка. Виновник согласился отремонтировать сломанную деталь у своего дома на ул. Лянгасова. Для этого он взял в квартире инструменты и спустился к машине, однако самостоятельно починить дверную ручку ему не удалось, из-за чего конфликт вспыхнул вновь и закончился дракой.

Таксист сломал пассажиру ногу, выбил зуб и нанёс множественные ушибы. После чего он сел в свой автомобиль и наехал на пострадавшего, а затем скрылся с места преступления.

На суде таксист не признал свою вину, заявив, что пассажир его оговаривает по поводу наезда. По версии водителя, он сел в машину и хотел быстро уехать, но на его пути появился пострадавший, который пнул автомобиль. Это и стало причиной повреждений машины.

Орджоникидзевский районный суд Перми квалифицировал действия подсудимого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Адвокаты пытались обжаловать приговор, ссылаясь на недоказанность вины осуждённого в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью. Однако краевой суд не нашёл оснований для отмены приговора.

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