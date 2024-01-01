Зарина Ситдикова В честь Года семьи многодетным родителям Перми подарят наборы ложек Они будут вручаться со свидетельствами о рождении третьего и последующего ребёнка Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о дополнительной мере социальной поддержки семей города, в которых появился третий и последующий ребёнок. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, родителям детей будут вручаться бесплатные наборы ложек.

Инициатива городских властей предполагает, что подарки получат семьи, в которых третий и последующий ребёнок родился в период с 1 января по 31 декабря текущего года. Таким способом мэрия решила поддержать многодетных родителей в Год семьи.

В набор будут входить шесть чайных ложек с логотипом Года семьи, одна ложка для сахара с тем же логотипом и надписью «Маленькому пермяку» и футляр.

Среди условий получения столовых приборов — регистрация рождения ребёнка районными отделами управления ЗАГС города Перми. Подарки будут вручаться вместе со свидетельствами о рождении.

Тем из семей, где малыши появились на свет в этом году, но до утверждения новой меры соцподдержки, можно будет обратиться за наборами в ЗАГС своего района. Для этого нужно взять свидетельства о рождении детей, либо документ, подтверждающий статус многодетной семьи, свидетельство о рождении ребёнка, родившегося в Год семьи, а также паспорт с пометкой о регистрации в городе Перми.

При этом в случае рождения двух и более детей подарочный набор планируется вручать на каждого ребёнка.

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