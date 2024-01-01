Зарина Ситдикова Житель Перми едва не погиб при обрушении овощной ямы Мужчину завалило грунтом Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская городская служба спасения / vk.com/mkupgss

Сотрудники Пермской городской службы спасения (ПГСС) помогли жителю Перми, оказавшемуся под землёй при обрушении овощной ямы. Об этом сообщается на странице ПГСС ВКонтакте.

По данным спасателей, происшествие случилось накануне. На пульт оперативного дежурного поступил сигнал о провале грунта на месте самодельного погреба. Уточнялось также, что под завалом оказался мужчина, спустившийся в овощную яму.

На выезд отправилась группа быстрого реагирования №1. На месте спасатели установили контакт с пострадавшим. В этом помогла труба воздуховода. Оказалось, что после обрушения мужчина очутился под землёй в нише высотой всего 40 см.

Операцию по спасению сотрудники ПГСС начали с извлечения земли. Для этого использовался шанцевый инструмент. В процессе были распилены шпалы перекрытия. Через некоторое время мужчину благополучно достали из-под завала и передали для осмотра медицинским работникам.

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