В Прикамье побывала труппа Московского театра Олега Табакова Гастрольный тур состоялся в рамках проекта «ТОТ — регионам» при поддержке «Уралхима» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании «Уралхим»

Труппа Московского театра Олега Табакова в рамках гастрольного проекта «Театр Олега Табакова — регионам» при поддержке группы «Уралхим» посетила Пермский край. Театр начал мастер-классы и показы спектаклей 29 июня и завершит их 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралхима».

В программе визита — мероприятия, которые способствуют укреплению культурных связей и взаимодействию с театральным сообществом в регионах присутствия компании. Коллективу театра также показали производственные объекты ПАО «Уралкалий» в Березниках и Соликамске.

Гастрольный тур в Пермском крае включал в себя мастер-классы актёров театра Алены Лаптевой, Артура Касимова и Владислава Миллера, прослушивания молодых талантов, а также встречи с профессиональным сообществом. На них участники обсудили современные тенденции в театральном искусстве, обменялись опытом и лучшими практиками. Мероприятия были призваны развивать культурный обмен и обогатить театральную среду региона.

Главным событием визита стал показ спектакля «Ревизор» (16+) по пьесе Николая Гоголя.

Совместный проект компании «Уралхим» и Московского театра Олега Табакова был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума. 6 июня на ПМЭФ-2024 сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве.

Проект «Театр Олега Табакова — регионам» пройдёт в Перми, Казани и Кирове под слоганом «Растим таланты на родной земле». В ходе гастролей педагоги театральной школы Олега Табакова проводят встречи и мастер-классы для артистов, педагогов и студентов театральных вузов, а также учеников местных детских школ искусств по направлению «Театральное искусство».

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