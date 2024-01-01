В Перми санаторий «Сосновый бор» через суд обязали официально трудоустроить горничных Два года женщины работали без оформления Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению Орджоникидзевского районного суда Перми администрацию санатория «Сосновый бор» обязали официально трудоустроить горничных, которые больше двух лет работали неофициально. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее в районную прокуратуру поступили обращения от работников санатория. Они рассказали, что были нарушены их трудовые права. Во время проверки выяснилось, что они выполняли обязанности горничных в санатории: убирали и обслуживали номера и помещения. При этом работодатель не оформлял их официально.

Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования в полном объёме. После решения суда работодатель должен внести соответствующие записи в трудовые книжки работниц. Кроме того, его обязали предоставить сведения индивидуального персонифицированного учёта о суммах выплат и иных вознаграждений, которые были начислены, а также уплаченных взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже.

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