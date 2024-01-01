Елена Синица В Перми УФАС выявило нарушения в рекламе «Металлинвестбанка» В рекламе отсутствовало наименование лица, оказывающего услуги Поделиться Твитнуть

Пермская антимонопольная служба признала рекламу финансовых услуг ПАО АКБ «Металлинвестбанк» нарушающей действующее законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее УФАС обнаружила на фасаде торгового центра на ул. Гоголя в Кунгуре информацию, которая была направлена на привлечение внимания к финансовым услугам банка. Однако в рекламе отсутствовало наименование лица, оказывающего эти услуги.





По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении банку будет избрана мера наказания, отметили в антимонопольном ведомстве.

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