Зарина Ситдикова В Пермском крае по требованию прокуратуры восстановят водоснабжение для жителей деревни Ремонт сетей выполнят до начала осени Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В деревне Берёзовка Оханского городского округа Прикамья до 1 сентября текущего года будет выполнен ремонт сетей водоснабжения. Восстановить бесперебойную поставку воды для жителей постановил суд на основании прокурорской проверки. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

О перебоях с водоснабжением в прокуратуру Оханского района сообщили жители Берёзовки. Люди заявили о проблеме и бездействии обслуживающей компании. На основании обращений граждан была организована внеплановая проверка, которая подтвердила жалобы населения — вода в деревне в течение длительного времени отсутствовала, а МУП «ЖКХ «Гарант» мер для устранения нарушений не принимало.

По итогам проверки в отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 7.23 КоАП РФ) и направлено исковое заявление в суд с требованием обеспечить бесперебойное водоснабжение населённого пункта.

По итогам рассмотрения дела Нытвенский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Руководитель муниципального предприятия был признан виновным, ему было вынесено предупреждение.

Ремонтные работы на водоводе будут выполнены под надзором прокуратуры.

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