В Прикамье скончался начальник отдела безопасности Борис Анкушин Его похоронят 3 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Соликамского городского округа

Администрация Соликамска сообщила о скоропостижной гибели начальника отдела безопасности города Бориса Анкушина. Причина его смерти и возраст не уточняются.

В 1981 году он окончил Пермский политех, а после долгих лет службы в ГУФСИН по Пермскому краю в Соликамске в 2007 году стал работать в администрации Соликамского городского округа.

«Вся его жизнь — это бесконечная преданность работе. Стаж его государственной и муниципальной службы составляет более 40 лет. Борис Геннадьевич отличался исключительным трудолюбием, стойкостью, был настоящим профессионалом», — отмечается на странице муниципалитета.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким умершего.

Прощание состоится 3 июля в 13:00 в зале «Ритуал» (ул. Карналлитовая, 115а), а в 14:30 пройдёт отпевание в церкви с. Городище. Бориса Анкушина похоронят на кладбище в п. Чёрное.

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