Елена Синица В Пермском крае на пожарах погибли 100 человек с начала года За полгода в регионе произошло 1900 пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2024 года в Пермском крае зафиксировано 1900 пожаров. В результате погибли 100 человек, включая пять детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Кроме того, ещё 115 человек получили различные травмы. Также сообщается, что пожарным удалось спасти 357 человек.

Основными причинами возникновения пожаров стали небрежное обращение с огнём (35%), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (34%), возгорание из-за неосторожного использования печей (16%) и злонамеренные поджоги (8%). Почти две трети всех случаев пожаров произошли в жилых помещениях.

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