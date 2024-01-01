Зарина Ситдикова В Пермском крае от коронавирусной инфекции скончалось ещё два человека Общее количество выявленных случаев продолжает снижаться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлую неделю, с 24 по 30 июня, в Пермском крае было выявлено 179 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 25% меньше, чем за предыдущий период, когда было зафиксировано 238 заболевших. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в еженедельной сводке федерального оперштаба.

От COVID-19 в Пермском крае скончалось ещё два человека. По этому показателю регион находится в числе самых неблагополучных наряду со Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Пензенской областями и Москвой. Хуже ситуация только в Санкт-Петербурге, где за неделю от коронавируса умерли три человека.

В больницы Прикамья с COVID-19 было госпитализировано 36 пациентов, а выписано 266.

По количеству инфицированных в Приволжском федеральном округе Прикамье уступает только Республике Башкортостан, где выявлено 314 инфицированных, но при этом летальных случаев там не зафиксировано.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.