Зарина Ситдикова В Ботаническом саду пермского университета расцвела «Царица ночи» Так называют благоухающий бутон тропического кактуса Поделиться Твитнуть

В Ботаническом саду Пермского национального исследовательского университета расцвёл тропический кактус селеницереус крупноцветковый, который имеет неофициальное название «Царица ночи». Об этом сообщается в группе ПГНИУ ВКонтакте.

По данным учёных, родиной цветущего растения является Центральная и Южная Америки. Наиболее распространены эти кактусы на тропических побережьях и опушках лесов островов Ямайки, Кубы и Мексики.

Селеницереус крупноцветковый происходит от слов selena — «луна» и cereus — «подобный восковой свече». Своё второе имя «Царица ночи» растение получило из-за времени цветения бутонов: обычно это происходит в ночное время суток.

«Цветение продолжается от четырёх до шести часов. В природе диаметр цветков достигает 30 см, и у них есть очень интересная особенность — они издают запах горького шоколада», — цитирует заведующего оранжереями Ботанического сада Александра Дядика пресс-служба ПГНИУ.

По словам учёного, в этом году распустилось семь бутонов. Александр Дядик выразил надежду на то, с каждым годом количество раскрывшихся цветков будет увеличиваться. В этом случае Ботанический сад ПГНИУ будет проводить специальные вечерние экскурсии.

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