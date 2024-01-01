«Уралкалий» опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2023 год Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2023 год. Тема отчёта — «Развитие. Сотрудничество. Безопасность». Документ доступен по ссылке.

В отчёте представлены ключевые результаты и дальнейшие планы по развитию ESG-практик в компании. Основными достижениями отчётного периода стали: разработка программы сохранения биоразнообразия, независимая сертификация системы управления охраной труда на соответствие ISO 45001, разработка и внедрение рейтинга подрядчиков в части соответствия требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности, проведение водного и энергетического аудитов, расширение охвата ESG-оценки поставщиков и первые шаги в автоматизации данного процесса, а также реализация программы благополучия сотрудников и программы многообразия и равенства возможностей.

Документ подготовлен в соответствии со стандартами отчётности GRI, TCFD, а также учитывает методические рекомендации по подготовке отчётности об устойчивом развитии, утвержденные приказом минэкономразвития России от 01.11.2023 № 764. Отчёт прошёл проверку независимой третьей стороной.

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