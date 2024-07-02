Сотрудники минтарифов Пермского края посетили объекты «Т Плюс» Поделиться Твитнуть

Состоялся рабочий выезд сотрудников министерства тарифного регулирования Прикамья на объекты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в городе Перми. В рамках ознакомительного визита государственные служащие посетили теплоэлектростанцию и теплосетевую инфраструктуру. Основной целью стало знакомство с производственным процессом и информирование о принципах организации системы теплоснабжения.

Первым пунктом поездки стала Пермская ТЭЦ-6, где экскурсантам выдали средства индивидуальной защиты и провели инструктаж по технике безопасности. Участникам рассказали, каким образом теплоэлектроцентраль вырабатывает электричество и тепловую энергию, как круглосуточно контролируется режим работы энергообъекта без выходных и праздников, и для жителей каких частей города станция поставляет тепло и горячую воду.

Второй локацией стала перекладка тепломагистрали на ул. Газеты «Звезда», где на участке между улицами Белинского и Полины Осипенко монтируется 356 м новой трубы в современной теплоизоляции. Обновление теплосетей повышает надёжность общегородской системы теплоснабжения.

Мария Козлова, министр тарифного регулирования Пермского края: «Для сотрудников министерства было крайне важно своими глазами увидеть, как организуется подача тепла и горячей воды в квартиры горожан, и какие усилия для этого прилагают сотрудники теплоснабжающей организации. Визит помог подчеркнуть социальную значимость таких работ, и будет способствовать повышению эффективности деятельности минтарифов. Думаю, что такой обмен опытом нужно проводить на регулярной основе».

Затем была осмотрена понизительная насосная ПН-500 в Мотовилихинском районе, основной функционал которой – выстраивание и поддержка гидравлических и тепловых режимов в домах жителей. Современный теплосетевой объект помогает надёжно подавать услуги отопления и горячего водоснабжения в квартиры пермяков. Станция связывает верхнюю и нижнюю части Мотовилихинского района, «сглаживая» неоднородный городской рельеф.

В завершение участники прибыли в оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Здесь на больших мониторах видно, как диспетчеры контролируют работу теплоснабжающих объектов, в режиме онлайн корректируя нужные параметры давления и температуры.

Заместитель главного инженера Пермских тепловых сетей по эксплуатации Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович: «Мы приветствуем интерес, который проявляется к работе теплоснабжающего предприятия. Это полезная практика, которая позволила проинформировать специалистов профильного ведомства о том, как устроена теплоэнергетика, и какие в ней есть особенности. Уверен, что подобная практика должна быть продолжена».

Сейчас в Перми в разгаре летняя ремонтная кампания по подготовке к отопительному сезону 2024/25. «Т Плюс» проводит профилактику свыше 2 тыс. км тепловых сетей, также планируется смонтировать 16 км новых тепломагистралей во всех районах города. Это необходимо для стабильного и надёжного теплоснабжения жителей города будущей зимой.

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