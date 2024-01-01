Елена Синица В Перми работодатели стали чаще предлагать работу людям с ОВЗ В Пермском крае таких вакансий стало более 2,7 тысяч Поделиться Твитнуть

В первой половине 2024 года работодатели продолжали наращивать число вакансий для людей, имеющих ограничения по здоровью. Так, в Пермском крае таких вакансий стало более 2,7 тыс. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает hh.ru.

В целом по стране за первое полугодие 2024-го таких вакансий было открыто 179 тыс. Рост их числа составил 31% за год.





Рост вызван как общим дефицитом кадров, так и развитием программ инклюзии, укоренением удалённого формата работы, отмечают эксперты.





Чаще всего людей с ОВЗ готовы были принять на работу IT-компании, финансовый сектор, отрасль розничной торговли, образовательные учреждения. Наиболее часто людям с ограниченными возможностями предлагают работу курьерами (12% вакансий идут с маркировкой «доступно для инвалидов»), операторами call-центров (10%), менеджерами по продажам (7%), водителями (5 %) и упаковщиками (4%).

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