Зарина Ситдикова Суд в Прикамье оштрафовал подрядчика за срыв сроков благоустройства пешеходной зоны в Чайковском Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» Поделиться Твитнуть

Суд в Пермском крае оштрафовал на 30 тыс. руб. подрядную организацию за отставание в сроках проведения работ по благоустройству общественного пространства на ул. Ленина в городе Чайковском. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Как ранее информировала пресс-служба минЖКХ Прикамья, преображение пешеходной зоны в центре Чайковского началось в июне 2023 года. Подрядчику предстояло оборудовать пешеходные дорожки и заездные карманы, установить дополнительное освещение и скамейки необычной конфигурации, выполнить работы по озеленению территории. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Ожидалось, что в этом году благоустройство будет продолжено на другом участке ул. Ленина.

По данным Чайковской городской прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что подрядчик не соблюдает обязательства, предусмотренные договором в части срока проведения и сдачи работ. В связи с этим было возбуждено дело о нарушении контракта (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). На данный момент судебное решение ещё не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.