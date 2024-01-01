Зарина Ситдикова Медработники Пермского края стали призёрами всероссийских конкурсов профмастерства В число лучших вошли пять врачей и две медсестры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения РФ подвело итоги ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди врачей. Победителями в своих номинациях были признаны два специалиста из Пермского края, ещё два доктора стали призёрами соревнования. Об этом сообщает региональный минздрав.

По информации ведомства, в номинации «Лучший врач-педиатр» первое место заняла Марина Кобелева из Чернушинской районной больницы, в категории «Лучший врач-фтизиатр» лидером стала Наталья Иванова, представляющая Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр.

В номинации «Лучший врач участковый терапевт» третье место получила Лариса Бузмакова из Кунгурской больницы. Бронзовая медаль в категории «Лучший врач-эндокринолог» также досталась Ольге Худорожковой из Краевой детской клинической больницы.

В специальной номинации «За создание нового метода лечения» национальной премии «Призвание» награды был удостоен заведующий отделением нейрохирургии Городской клинической больницы № 4 Дмитрий Штадлер.

Впервые медики из Прикамья были отмечены во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» первое место заняла Марина Воробьёва из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова. В номинации «За верность профессии» третье место заняла Светлана Силина, работающая в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.

Как отметили в региональном минздраве, всего на участие в конкурсах было подано более 70 заявок от врачей и 63 заявки от специалистов со средним медицинским образованием. Победители и призёры соревнований по профмастерству получат денежное вознаграждение. Ранее премии губернатора были выплачены лидерам региональных этапов.

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