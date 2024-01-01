Зарина Ситдикова Спортсменка из Прикамья завоевала золото на всероссийском турнире по плаванию Екатерина Сорокина выиграла заплыв на 5 км Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Спортсменка из Пермского края Екатерина Сорокина победила в турнире на призы Всероссийской федерации плавания. Воспитанница краснокамской плавательной школы стала первой на дистанции 5 км. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья.

По данным ведомства, соревнования прошли в плавательном комплексе «Искра» города Волгограда. Турнир объединил 80 спортсменов из 18 регионов России.

«У меня была цель на дистанцию — выложиться по максимуму и выполнить все указания тренера. Дистанция пролетела очень быстро, получала удовольствие от начала до конца. Рада, что получилось улучшить предыдущее время. Следующий предстоящий старт у меня Кубок России по плаванию на открытой воде, который пройдёт в Москве», — цитируют Екатерину Сорокину в региональном минспорта.

В ведомстве уточняют, что победительница соревнований тренируется у известного специалиста из Краснокамска Лидии Бирюковой. Ещё один её воспитанник Руслан Садыков на прошедших соревнованиях занял третье место. Он также совершил заплыв на 5 км.

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