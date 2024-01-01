Зарина Ситдикова Пермская чиновница брала взятки за консультации фермеров Обвиняемая просила вознаграждение за помощь в подготовке документов Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

Сотрудница администрации Пермского муниципального округа за деньги консультировала аграриев, которые планировали получить субсидии на развитие своего бизнеса. Уголовное дело в отношении чиновницы направлено в суд. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

По данным надзорного органа, обвиняемая работала начальника одного из отделов администрации округа. В соответствии со своими служебными обязанностями она должна была консультировать предпринимателей по вопросам получения субсидий и прочих мер поддержки в сфере сельского хозяйства. Однако чиновница делала это за дополнительное вознаграждение, а не потому что это её непосредственная работа.

Как отмечают в прокуратуре, сейчас известно о двух коррупционных эпизодах со стороны обвиняемой. Одному предпринимателю она за деньги помогла подготовить бизнес-план для получения гранта «Семейная ферма», другого проконсультировала по необходимым документам для проекта «Агростартап». Общая сумма взяток составила 80 тыс. руб.

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