Зарина Ситдикова В Прикамье риски ЧС по лесным пожарам в июле наиболее высоки для юго-западной части Прогноз вероятного развития ситуации составили специалисты Авиалесоохраны Поделиться Твитнуть

Вероятность возникновения лесных пожаров в июле наиболее высока для юго-западных территорий Пермского края. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Федеральной Авиалесоохраны.

Специалисты службы составили предварительный прогноз рисков ЧС на основе наблюдений Росгидромета и многолетних данных о горении лесов. Прикамье вошло в число 58 регионов страны, где из-за тёплой и сухой погоды могут возникнуть пожары.

Как пояснили в Авиалесоохране, прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций. Во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам полях, дорогах, дачных сообществ и населённых пунктов, а также от оперативности обнаружения и тушения огня, обратили внимание в службе.

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