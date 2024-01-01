В Перми будут судить мужчину за жестокое убийство 20-летней давности Пермяк избил и задушил женщину, а потом отвёз в лес Поделиться Твитнуть

В Перми завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в апреле 2005 года в микрорайоне Верхняя Курья. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии ведомства, в апреле 2005 года мужчина подвозил на своей машине молодую женщину в микрорайоне Верхняя Курья. В какой-то момент между ними возникла ссора, и мужчина нанёс женщине множество ударов, а потом задушил ее. Тело погибшей он отвёз в лес и спрятал. Погибшую в лесу нашли прохожие и сообщили в полицию.

Несмотря на значительное количество следственных действий и многочисленные экспертизы, преступление оставалось нераскрытым почти 20 лет. Однако в конце концов вина злоумышленника была доказана.

Обвиняемым оказался 59-летний житель Перми. Его личность установлена. Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Санкция по этой статье — лишение свободы от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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