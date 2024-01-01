Алёна Бронникова На предстоящей неделе десятки домов в Перми временно останутся без воды Коммунальщики проведут плановые работы Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В Перми с 1 по 9 июля жители нескольких десятков домов временно останутся без воды. Как сообщает «Новогор-Прикамье», в это время на сетях будут проводиться плановые работы, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. При этом часть отключений произойдёт в выходные, чтобы не нарушать работу детских садов и других социальных учреждений.

Во вторник, 2 июля, в связи с заменой задвижки на ул. Краснополянской, 7-9, с 9:30 до 19:30 вода будет отсутствовать в домах по ул. Серпуховской, 4а, 5, 7, ЦТП 7а, ЦТП 11а (правый ввод), ул. Лиственной, 2, ул. Нейвинской, 10, 10а, 12, 14, ул. Краснополянской 7, 7б. Для подключения вновь построенного водопровода по ул. Есенина, 9а с 10:00 4 июля на сутки отключат воду в домах по ул. Маяковского, 33/1, 33/3, 33/2, 33а, ул. Пожарной, 18/2, ул. Есенина, 3/4, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 13 и в Старом пер., 27, 29, 31.

В выходные часть домов в Орджоникидзевском районе останется без воды, так как по ул. Вильямса, 69 будет проводиться замена пожарного гидранта, — 6 июля с 9:00 до 19:00. Отключения коснутся жителей домов на ул. Толбухина, 38, 40, 42, 46, 40а (ЦТП), 44 (д/сад), Вильямса, 44, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Коспашской, 5, 7, 9, 12, Усадебной, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 55 (Санаторий «Сосновый Бор»), частный сектор, Кабельщиков, 19. Работы по замене задвижки на ул. Лукоянова, 8/2 потребуют 7 июля отключения воды с 9:30 до 19:30 в зданиях: Лукоянова, 4, 6 (школа), Гатаулина, 10а, Кузбасская, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47, Куйбышева, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5 (д/сад), 173а, Лукоянова 8/1 — правый ввод.

Кроме того, запланированы отключения 8 июля на сутки с 10:00 по ул. Маяковского 41, 43, 43/1, а также 9 июля с 9:00 до 19:00 на Сестрорецкой 3, 5, 9, 10 и на сутки с 10:00 на ул. Серебристой, 16.

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