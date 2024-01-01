В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Антон Копытов Ему было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе боевых действий на территории СВО погиб военнослужащий из Коми округа Антон Копытов. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Антон Копытов родился в с. Елога Юрлинского района Пермской области 8 сентября 1984 года. Окончил Елогскую среднюю общеобразовательную школу. В последнее время работал вахтовым методом.

В мае этого года мужчина решил пойти на военную службу по контракту и поехал на территорию Украины для участия в специальной военной операции. Он погиб при выполнении задач в июне. Обстоятельства смерти не уточняются.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Копытов А.Ф. навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — сообщили в местной администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 2 июля с 12:00 до 13:00 в Кудымкаре по ул. Центральной, 1в (прощальный зал в районе городского кладбища).

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