Елена Синица Квадратный метр на вторичном рынке жилья в Перми подорожал на 2,3% В среднем квартира на вторичном рынке в городе обойдётся в 5,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2024 года квадратный метр на вторичном рынке жилья в Перми подорожал на 2,3% и достиг 101,6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба портала «Мир квартир».

В среднем квартира на вторичном рынке в городе обойдётся в 5,2 млн руб. (+0,4% за полгода). В целом по стране цена «квадрата» на вторичном рынке поднялась за полгода на 4,9%, до 114,6 тыс. руб.





Наибольший прирост цены за «квадрат» показали Сочи (+16,3%, до 292,5 тыс. руб.), Краснодар (+12,2%, до 120 тыс. руб.), Махачкала (+11,5%, до 110 тыс. руб.). Дороже всего квартира на вторичном рынке стоит в Москве (19,4 млн руб.), Сочи (12,4 млн руб.), Санкт-Петербурге (11,1 млн руб.).

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