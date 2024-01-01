Зарина Ситдикова У пенсионеров Прикамья вымогают деньги с помощью мифа о неучтённом стаже работы Мошенники предлагают своим жертвам пересчитать размер пособий Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мошенники придумали новый способ обмана пожилых граждан с помощью мифа о неучтённом стаже работы. Об этом предупреждают в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Как пояснили в ЦБ, злоумышленники звонят своим жертвам и представляются работниками Социального фонда России (СФР). Во время разговора пенсионерам сообщают, что размер их текущей пенсии можно увеличить, если добавить к трудовому стажу якобы неучтённый период. Для убедительности мошенники приглашают пожилых людей на «консультацию» в офис МФЦ или отделение СФР для решения вопроса. Чтобы вызвать доверие и усыпить бдительность граждан, злоумышленники называют реальные адреса многофункциональных центров и подразделений Социального фонда в Пермском крае.

Тем, кто поверил в выдуманную историю, предлагают «записаться на приём». Для этого мошенники просят своих жертв предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС. Все эти сведения позволяют злоумышленникам получить доступ к учётной записи пенсионера на портале Госуслуги. С помощью взломанного аккаунта мошенники затем оформляют на своих жертв кредиты и банковские займы.

Как подчёркивают в Банке России, настоящие сотрудники госслужб, включая СФР, никогда не звонят гражданам с подобными вопросами и предложениями. Если у пенсионера возникла необходимость проконсультироваться у специалистов Социального фонда России, можно самостоятельно позвонить в единый контактный центр ведомства по тел. 8-800-10-000-01, либо лично обратиться в ближайшее отделение.

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