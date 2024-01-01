Елена Синица Объявленную в Перми в розыск женщину нашли в шкафу Осуждённую задержали во время патрулирования в одной из квартир Орджоникидзевского района Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Женщину, объявленную в розыск в Перми, полицейские нашли в шкафу. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Всё произошло в июне 2024 года. Жительницу осудили по статье о краже. По решению суда её приговорили к обязательным работам на 150 часов. Однако пермячка отказалась отбывать наказание и скрылась от уголовно-исполнительной инспекции. Тогда её объявили в розыск.





Осуждённую задержали во время патрулирования в одной из квартир Орджоникидзевского района. Она спряталась от полиции в шкафу.





Районный суд принял решение поместить женщину под стражу на 17 суток. Затем мера наказания будет изменена.

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