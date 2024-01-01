Автомобильная пробка на трассе Пермь – Екатеринбург увеличилась до 16 км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 30 июня снова появились сообщения от водителей об автомобильной пробке, которая возникла в районе посёлка Ергач на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург. Затор был обнаружен в направлении к Перми. На публикации шофёров первым обратил внимание сайт perm.aif.ru. Ранее сообщалось, что задержка в движении на этом участке дороги образовалась 28 июня. Тогда длина пробки достигла 12 км.

«Дорога Кунгур-Пермь, начиная от Шадейки, плотно стоит. Желаем сил и терпения всем, кто там застрял,» — пишут автомобилисты. Как и ранее, пробка на участке обусловлена дорожными работами.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на 18:50 30 июня длина пробки достигла 16 км. В комментариях жители Пермского края поделились советами о том, как можно объехать затор.

«Можно объехать у Шадейки через переезд и выехать в Кылосово», — написал один из водителей.

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