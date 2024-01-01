На реконструкцию молодёжных центров в Прикамье выделено 117 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермский край по программе Росмолодежи «Регион для молодых» получил грант более 117 млн руб. на реконструкцию молодежных центров в трёх муниципалитетах — Краснокамском и Чернушинском округах и в Березниках. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Глава региона отметил, что Прикамье уже в третий раз становится победителем конкурса. В прошлом году по программе «Регион для молодых» были отремонтированы два молодёжных центра — в Соликамском и Чусовском округах, а в этом году реконструкция пройдёт в Многофункциональном молодежном центре в Чайковском округе и в региональной молодёжный центр в Перми.

В Домах молодежи на территории Пермского края сосредоточены все знаковые общественные объединения округов, там открываются пространства для занятий творчеством и спортом.

«Новые пространства становятся настоящим центром притяжения для ребят с разными увлечениями. Поздравляю ребят с новыми возможностями!» — написал Дмитрий Махонин.

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