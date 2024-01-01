С начала года на 30% увеличился вывоз из Пермского края лесопродукции в другие регионы РФ Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

С начала января по 25 июня 2024 года было вывезено из Пермского края 158,8 тыс. кубометров лесопродукции, что превышает показатель за аналогичный период 2023 года (121,7 тыс. куб. м) на 30,48%. Об этом сообщили представители Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

24 июня 2024 года была зафиксирована отправка из Пермского края 38,3 тыс. кубометров лесопродукции в Кировскую, Свердловскую, Челябинскую области, Республику Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Краснодарский край и другие регионы России.

Были взяты пробы древесной продукции и переданы на исследования в филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторный анализ показал отсутствие карантинных вредоносных организмов.

На территории Пермского края установлена карантинная фитосанитарная зона и введён карантинный фитосанитарный режим из-за карантинных вредителей леса — усачей рода Монохамус. Вывоз лесопродукции из этой зоны разрешён лишь при наличии карантинного сертификата.

После осмотра и лабораторного анализа собственникам продукции были выданы соответствующие карантинные сертификаты.

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